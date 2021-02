Rund 1000 Euro Schaden sind bei einem Einbruch ins Vereinsheim des Schäferhundevereins eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Vereinsheim. Im Inneren seien Räumlichkeiten „gezielt aufgesucht“ und Gegenstände entwendet worden. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 17.30 Uhr am vergangenen Donnerstag und 14.15 Uhr am Samstag. Den entstandenen Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.