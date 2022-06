Der Autor Felix Huber aus Brücken lässt dieses Wochenende in Kübelberg im Lokal Destino gleich an zwei Abenden bei „Wine and Crime“, den Kultursaal der Weinbar zum Tatort werden.

Es ist wieder so weit: Der Romance- und Krimiautor Felix Huber stellt sein neues Buch vor. Nein, es ist dieses mal kein Krimi, dennoch sinniert der Autor in seinem dritten Werk mit dem Titel „Rosenwassertod“ auf 250 Seiten über die Endlichkeit des Lebens.

Zum Inhalt: Ein Mann zieht mit 80 Jahren seine ganz persönliche Bilanz. Sucht nach dem Tod seiner geliebten Frau nach dem Sinn seines Lebens. Kann und darf er selbstbestimmt sterben? Ein Roman – so viel darf verraten werden –, der berührt und zum Nachdenken anregt.

Blutig, aber heiter

Wer den in Brücken lebenden Felix Huber kennt, der weiß, dass er es sich nicht nehmen lassen wird, bei seinem Krimiwochenende mit Buchvorstellung auch einige Kurzgeschichten mit viel Blut, heiter und wortreich, zum Besten zu geben. Natürlich werden zwischen den Lesungen auch wieder erlesene Weine gekostet. Für musikalische Leckerbissen sorgt Saxofonist Harald Bernd.

Termin

„Wine and Crime“ im Lokal Destino in Kübelberg: Freitag, 10. Juni, und Samstag, 11. Juni, Beginn jeweils um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro und beinhaltet einen Begrüßungssekt. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 06373 8924660 oder 06386 1465 sowie fh@felixhuber.net