Mehrere Feldwege der Ortsgemeinde sind in einem schlechten Zustand. Am Donnerstag hat sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst. Es könnte teuer werden.

Der Weg „Hasensteil“ in Richtung Panzerstraße soll auf rund 1,7 Kilometer repariert werden, berichtete Ortsbürgermeister Walter Dick. Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung und eines Ingenieurbüros hätten die Strecke bereits untersucht. Der Weg solle komplett aufgerissen werden, dann werde eine Schicht von zehn bis 15 Zentimetern Schotter aufgetragen und verdichtet. Kalkuliert wurden dafür Kosten von 120.000 bis 130.000 Euro, ergänzte Dick. Hinzu kämen 20.000 Euro Planungskosten. Aufgrund der hohen Kosten solle zunächst ein Angebot angefordert werden, um die größten Schadstellen zu beheben. Beim Blick auf immer größer werdende Traktoren fragten sich die Ratsmitglieder auch, wie lange ein frisch sanierter Feldweg halten mag.

Auch der Weg von der Kuralb am Sportplatz in Richtung Kläranlage müsse erneuert werden, berichtete der Ortsbürgermeister. Die Kosten hierfür wurden auf 30.000 Euro geschätzt. Er kündigte eine Beteiligung der Verbandsgemeindewerke an. Ratsmitglied Heike Klein-Schenkel erinnerte daran, dass auch der Feldweg an der Römerstraße in Richtung Körborn in einem schlechtem Zustand sei. „Den müssen wir in Angriff nehmen, es handelt sich schließlich um einen ausgeschilderten Wanderweg“, sagte sie.