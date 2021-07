Bei einem Ortstermin von Bauausschuss, Ortsgemeinderat und dem Planer Marco Neu aus Niederkirchen wurde die Planung zur Sanierung des Feldweges zum Naumburgerhof unter die Lupe genommen.

Ursprünglich sollten in zwei Bauabschnitten jeweils 200 Meter saniert werden, was jeweils mit Kosten für die Wirtschaftswegenutzungsgemeinschaft von rund 56.000 Euro verbunden gewesen wäre. Jetzt wird überlegt, wie das Projekt abgespeckt werden kann.

Alternativ hätte eine Erhöhung der Feldwegebeiträge bedeutet, dass auf Jahrzehnte keinerlei andere Maßnahmen hätten durchgeführt werden können. Jetzt soll der Planer prüfen, ob bei einem Verzicht auf den zweiten Bauabschnitt weiterhin Fördermittel fließen. Statt eines Komplettausbaus unterhalb der Bebauung will die Ortsgemeinde in Eigenleistung reparieren, so dass nur die Materialkosten gestemmt werden müssten. Der erste Bauabschnitt würde dann auf rund 120 Meter verkürzt. In beiden Bereichen sollen sogenannte Abschläge das Oberflächenwasser kontrolliert abführen.