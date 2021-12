Der Feldweg Knechtenberg soll ausgebaut werden. Der Ortsgemeinderat Ohmbach vergab die Planung an das Ingenieurbüro Dilger, Glan-Münchweiler, für 6000 Euro. Im Januar oder Februar soll dann der Auftrag für die Arbeiten vergeben werden. Ortsbürgermeister Gerhard Kauf rechnet mit Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Gemeinde erwartet einen Zuschuss in Höhe von 65 Prozent vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR).