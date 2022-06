Bei der Ernte von Wintergerste ist gestern gegen 17 Uhr ein Feld in Richtung Glanbrücken in Brand geraten. Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen. Neun Feuerwehren waren mit 85 Einsatzkräften an der Bekämpfung beteiligt – Wasser wurde gar von den Wehren aus Glan-Münchweiler und Altenglan mit Tanklöschfahrzeugen gebracht, ebenso von vier Landwirten in Güllefässern.

Mit Grubbern zogen sie Rinnen ins Feld, um das Feuer zu stoppen. „Das hat gut funktioniert“, sagt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Markus Böhmer. Die Hilfe von Landwirten sei in solchen Fällen wichtig, denn abseits vom Dorf ist die Wasserversorgung schwierig. In zwei Stunden seien die drei bis vier Hektar gelöscht gewesen. Ein technischer Defekt am Mähdrescher als Brandursache könne ausgeschlossen werden. Eventuell habe ein von einem Stein verursachter Funken den Brand ausgelöst.