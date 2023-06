In Kappeln wird von Samstag, 1. Juli, bis Montag, 3. Juli, „Kerb“ gefeiert. Beginn ist am Samstag um 20.30 Uhr mit dem Tanz mit den Muppets. Auf den Frühschoppen am Sonntag ab 10.30 Uhr folgt die „Kerweredd“ um 14 Uhr und ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen mit Musik von den Sienerwind-Musikanten. Der Frühschoppen am Montag startet um 11 Uhr bei Musik von Marco Facette und Gesang des MGV Kappeln. Ab 20.30 Uhr gibt es Tanz für Jung und Alt mit Marco und um 22.15 Uhr eine Kirmesüberraschung. Für die Kleinen ist ein Vergnügungspark aufgebaut.