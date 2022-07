45 Jahre ist es her, dass die erste Kuseline gewählt wurde. Um dies zu feiern, sind auf Einladung der RHEINPFALZ fast die Hälfte aller 43 Kuselinen am Freitagabend mit Sponsoren und Gästen auf der Burg Lichtenberg zu einem gemeinsamen Essen zusammengekommen. Chefredakteur Michael Garthe sowie Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur Digitales, waren ebenso dabei wie der ehemalige Leiter der Kuseler Lokalredaktion Wolfgang Pfeiffer und die ehemalige Redakteurin und Ehren-Kuseline Barbara Scheifele. Die Kuseline, damals von der RHEINPFALZ ins Leben gerufen, ist aus der Region nicht mehr wegzudenken. Was die Damen mit den grün-weißen Schärpen erlebt haben und wo sie überall aufgetaucht sind, haben wir in Bildern und mehr zusammengetragen:

