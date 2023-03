Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Innenhof der Tuchfabriken hat sich am Wochenende als passende Kulisse für Irish-Folk- und Punkrock erwiesen. Um das Konzertgeschehen in der Innenstadt zu entzerren, sind die Schalander-Macher gerade ordentlich am Rotieren. Die Zuschauer feierten davon unberührt.

Es sei wohl zu viel für die Innenstadt gewesen, sagt Wolfram Butz über die Konzertfolge, die das Schalander in den vergangenen Wochen geboten hat. Da sei es besser gewesen, in Absprache mit Stadt