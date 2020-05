Wie das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur dem Landtagsabgeordneten Jochen Hartloff auf Anfrage mitteilte, fließen fast drei Millionen Euro an Zuschüssen aus dem Investitionsstock 2020 an Gemeinden aus dem Kreis Kusel. Insgesamt werden 29 Projekte im Landkreis mit einer Gesamtsumme von 2.939.000 Euro gefördert.

Kusel-Altenglan

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan erhalten acht Ortsgemeinden Fördermittel für verschiedene Maßnahmen. Die größte Summe, 355.000 Euro, fließen nach Etschberg. Dort stehen die brandschutztechnische Sanierung und die Sanierung des Flach- und Satteldachs am Dorfgemeinschaftshaus an.

Oberes Glantal

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sind es ebenfalls acht Ortsgemeinden, die von den I-Stock-Mitteln profitieren. Das größte geförderte Projekt ist hier die Sanierung der „Von-der-Leyen-Straße“ und „Am Hübel“ in Nanzdietschweiler, das mit 200.000 Euro gefördert wird.

Lauterecken-Wolfstein

Elf Ortsgemeinde aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein kommen in den Genuss von Fördermitteln aus Mainz. Hier fließt die größte Summe, 360.000 Euro, nach Lauterecken. Das Geld ist für die energetische Fassadensanierung des Verwaltungsgebäudes

gedacht. Außerdem erhält die Stadt Wolfstein 120.000 Euro für die Erweiterung des Friedhofs und der Friedhofshalle in Roßbach.

Landkreis Kusel

Auch der Landkreis profitiert von den Fördermitteln aus dem Investitionsstock. Laut Hartloff fließen 119.00 Euro für eine Baumaßnahme auf Burg Lichtenberg und weitere 80.000 Euro für eine Baumaßnahme an der Michelsburg auf dem Remigiusberg in den Landkreis. Die Zuwendungen entfallen laut Hartloff auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.