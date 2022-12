Tagtäglich bei Wind und Wetter und im Winter auch noch im Dunkeln an einer Bundesstraße ohne Fußweg ins nächste Dorf laufen, um dort einen Bus zur Schule zu erreichen: Das war Eltern an der Saar-Pfalz-Grenze auf Dauer zu gefährlich. Nun stehen sie dicht vor einem dicken Überraschungserfolg.

Gut 80 Kilometer misst die Grenze zwischen der Pfalz und dem Saarland. Vom Weltall aus betrachtet, wohnen rechts der Grenze die Pfälzer, links die Saarländer. Weil es in der westlichsten Pfalz kaum Städte gibt, pendeln viele Pfälzer ins Saarland: zur Arbeit, zum Einkauf, zum Arzt, in die Schule. Viele Westpfälzer müssen sogar lebenslang mit dem Makel leben, im Saarland geboren worden zu sein: weil es im äußersten Pfälzer Westen keinen einzigen Kreißsaal mehr gibt.

Ist das Kind dann zehn, soll’s zur weiterführenden Schule gehen. In St. Wendel, Ottweiler, Neunkirchen, Homburg und Blieskastel – all diese Städte grenzen an die Pfalz – steht eine Vielzahl von Schulen. Doch Schüler sind auf den Bus angewiesen. Von Waldmohr oder Zweibrücken nach Homburg, das geht einigermaßen. Ansonsten sind die Verbindungen über die Grenze bescheiden, wenn es überhaupt welche gibt.

Gefährlich und umständlich

Breitenbach liegt 14 Autominuten von der saarländischen Kreisstadt St. Wendel entfernt. Warum sollten Kinder nicht dahin in die Schule gehen? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es zu schaffen: mit dem Bus zur Hanauer Mühle, dort umsteigen in den Bus nach Ottweiler, zum Bahnhof rennen, mit dem Zug nach St. Wendel, vom Bahnhof zur Haltestelle laufen und weiter mit dem Bus zur Schule – nachmittags umgekehrt. Theoretisch in 45 Minuten zu schaffen, aber nur theoretisch, denn selbst der Verkehrsverbund Saar warnt: mindestens ein Umstieg klappt nicht. Tatsächlich dauert die kleine Reise in der Regel anderthalb Stunden, macht drei Stunden täglich. Das mutet keiner seinen Kindern zu. Deshalb fahren Breitenbacher Eltern, die Kinder nach St. Wendel auf die Schule schicken, diese mit dem Auto.

Nur haben nicht alle Zeit, täglich das Elterntaxi einzusetzen. Und so gibt es eine zweite Möglichkeit: mit dem Bus zwei Dörfer weiter bis Fürth, von dort anderthalb Kilometer, davon die Hälfte entlang der Bundesstraße, nach Dörrenbach laufen. Von dort mit einem anderen Bus nach St. Wendel.

Gefährlich, umständlich, zeitraubend. Das muss doch nicht so kompliziert sein, dachte sich Christina Cravens aus Breitenbachs saarländischem Nachbardorf Lautenbach. Die Mutter fährt ihren Sohn jeden Tag mit dem Auto von Lautenbach über Fürth nach Dörrenbach, damit er dort den Bus nach St. Wendel erreicht – und holt ihn nachmittags dort wieder ab.

Landkreis St. Wendel: Bei 50 Anmeldungen machen wir’s

„Warum fährt da kein Bus, wenn der Bedarf doch vorhanden ist?“, fragte sie sich, holte den Bürgermeister von Breitenbach und die Ortsvorsteher von Lautenbach und Fürth ins Boot. Dann wurde sie beim Kreis St. Wendel vorstellig. Dieser sagte zu: Wenn es 50 feste Anmeldungen für den Bus gibt, dann wir eine Linie eingerichtet. Morgens vor der Schule vom pfälzischen Breitenbach über die saarländischen Dörfer Lautenbach und Fürth direkt nach St. Wendel. Otfried Ratunde (SPD), Ortsvorsteher von Fürth ließ auf eigene Kosten Flugblätter drucken und verteilte sie selbst in seinem Dorf. Sein Lautenbacher Kollege Jan Rosenfeldt (CDU) schlug ebenfalls heftig auf die Werbetrommel.

Bürgermeister wünscht Busanschluss in Randzeiten

Jetzt ist das Ziel erreicht: 85 Anmeldungen für den neuen Bus nach St. Wendel liegen vor, das Gros von pfälzischer Seite aus Breitenbach. Die Interessenten wollen den Bus nutzen, um in die Schule, zur Arbeit oder zum Bahnhof (Zug in Richtung Mainz oder Saarbrücken) zu kommen oder zum Einkauf, Arztbesuch, zur Freizeitgestaltung. Ein erster Erfolg.

Cravens will nun auch erreichen, dass die Breitenbach, Lautenbach und Fürth mit einem durchgehenden Bus an Ottweiler angebunden werden. Theoretisch gibt es eine Umsteige-Verbindung, aber mit nur einer Minute Wechselzeit an der Hanauer Mühle. Das reicht öfter nicht, als die Busgesellschaft zugibt. Cravens findet es ein Unding, dass Lautenbach Teil der Stadt Ottweiler ist, aber es keinen durchgehenden Bus dorthin gibt.

Breitenbachs Bürgermeister Johannes Roth freut sich über die hohe Anmeldezahl für den Bus nach St. Wendel. Er wünscht sich aber mehr. Roth sagt: „Einerseits will die Politik, dass die Leute mit dem Bus und nicht mit dem Auto fahren. Andererseits fehlt es auf dem Land einfach an Verbindungen.“ In den 1990ern und frühen 2000ern war Breitenbach einer der am besten an den Bus angebundenen Orte im Kreis Kusel – in Richtung Saarland: alle halbe Stunde fuhr ein Bus nach Neunkirchen, samstagnachmittags und sonntags stündlich, bis Mitternacht. Diese Zeiten hätte Roth gerne zurück. Tagsüber ist noch alles gut, aber wer abends von Neunkirchen nach Hause fährt, muss in Lautenbach aussteigen und den restlichen Kilometer nach Breitenbach laufen. Samstags fährt nur morgens ein Bus, sonntags keiner mehr. „Auf den einen Kilometer mehr kommt’s doch nicht an“, fordert Roth, künftig auch wieder in den Randzeiten über die Grenze nach Breitenbach zu fahren.

Der Bus nach St. Wendel