Eine gute Nachricht zum Start in den Mai: In dieser Woche öffnet auch die Tafel in Brücken wieder ihren Betrieb zur Versorgung der Hilfebedürftigen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

Das nahmen die Nachbarschaftshilfen zum Anlass, eine Bilanz ihrer Spendenaktion zu ziehen. Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH), die Nachbarschaftshilfen Sand und Schönenberg-Kübelberg sowie die EC-Gemeinde Schönenberg-Kübelberg hatten damit einen Beitrag zur Sicherstellung der Arbeit der Tafel geleistet.

Bei ihrer gemeinsamen Spendenaktion kamen dank der Hilfe und Unterstützung der Bevölkerung in den vergangenen Wochen 5949 Euro zusammen. Genau 2440,09 Euro davon gingen in Form von Lebensmittelspenden an die Tafel, um per Hauslieferung den Betrieb und die Versorgung der Hilfebedürftigen trotz Tafel-Schließung aufrecht zu erhalten. An zwei Tagen – der erste war Gründonnerstag, also rechtzeitig vor Ostern – wurden Lebensmittel in Tüten gepackt und zu den Leuten gefahren. Der Rest – exakt 3.508,91 Euro – geht nun als Barspende an die Tafel für die Arbeit der nächsten Wochen und Monate.

Die Organisationen bedankten sich für die enorme Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung: „Es ist schön, dass unser Motto so mit Leben gefüllt wurde: Gemeinsam statt Einsam.“