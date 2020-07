5949 Euro übergaben die drei Nachbarschaftsinitiativen in Schönenberg-Kübelberg – der Kultur- und Heimatverein Sand, die EC-Gemeinde und die Facebook-Nachbarschaftshilfe – an die Brücker Tafel. Die Übergabe erfolgte rein symbolisch, die Brücker Tafel hatte den Betrag in den Monaten April und Mai aufgewendet, um in der Corona-bedingten Schließungszeit die Lebensmittelversorgung von Bedürftigen aufrecht zu erhalten. Mit 1000 Euro war die Volksbank Glan-Münchweiler die größte Einzelspenderin der Aktion.