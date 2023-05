Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der ersten Weinprobe seit Monaten hat die Stadt am Samstag einen gewaltigen Schritt Richtung Normalität gemacht. Die große Sehnsucht nach Gesellschaft spiegelte sich in der hohen Anzahl an Teilnehmern wider.

Sieben verschiedene Rebensäfte aus der Region tischte der Verein Weinfreunde Wolfstein an diesem Nachmittag auf. Liebliche Weine, trockene und süße. Weinproben wie diese sind keine Seltenheit