In der vergangenen Woche war kein einziger Schnelltest in den zehn Testzentren des Kreises positiv. Das hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Dienstag bestätigt. Insgesamt waren in den zehn Zentren 1980 Tests durchgeführt worden. Seit Start der Zentren waren es bis dato 14.676 Schnelltests. Schnelltests dienen dazu, frühzeitig Infektionen zu erkennen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Die Ergebnisse fließen nicht in die Inzidenzberechnung ein; allerdings müssen positiv getestete Menschen anschließend den sichereren PCR-Test machen, um festzustellen, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt.

In der vergangenen Woche sind auf der Kuseler Marktwiese nur noch 127 PCR-Tests gemacht worden. Seit Beginn der Testungen vor einem Jahr sind dort insgesamt 9120 Tests vorgenommen worden.