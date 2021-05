Die Leichenhalle in Ohmbach wird saniert. Das Projekt wurde in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung vorgestellt. Mit Kosten von etwa 200.000 Euro wird aktuell gerechnet – mehr als ursprünglich erwartet. Grund sind die gestiegenen Preise für Baumaterialien.

Ortsbürgermeister Gerhard Kauf präsentierte den Ratsmitgliedern gleich eine gute Nachricht: „Weil es um unsere finanzielle Situation nicht gut bestellt ist, erhalten wir für die Sanierung der Leichenhalle aus dem Investitionsstock des Landes statt den üblichen 33 Prozent einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent.“ Das sind 95.000 Euro. Den kleinen Wermutstropfen goss Kauf direkt nach: Die neueste Kostenberechnung fällt mit etwa 191.000 Euro höher aus als erwartet. Dies hänge nicht zuletzt damit zusammen, dass die Preise für Baumaterialien zurzeit stetig stiegen.

Mit Mehrkosten von 19.000 Euro schlägt nach Worten Kaufs allein die Dacheindeckung wesentlich stärker zu Buche. Leider sei es nicht möglich – wie ursprünglich geplant – Ziegel zu verwenden. Grund ist, dass „das Gebälk die Last statisch nicht aushält“. Als Alternative habe der Bauingenieur vorgeschlagen, Aluminiumplatten mit langer Haltbarkeit zu verwenden. Im hinteren Dachbereich solle ein Einstieg geschaffen werden, über den Handwerker ins Gebäude gelangen könnten. Die Stromleitungen würden jetzt von oben übers Dach verlegt. „Wir brauchen also keine zusätzlichen Schlitze“, erklärte Kauf.

Infrarotstrahler an der Decke

Die Fenster und Türen werden dreifach verglast und mit Aluminiumrahmen versehen. Das Glas der Eingangstür wird mit einem Motiv verschönert, das der Rat noch aussuchen wird. Sämtliche Glasornamente, die in Eisen eingelassen sind, erhalten eine Spezialreinigung. Das gesamte Gebäude wird sandgestrahlt und innen wie außen neu gestrichen – inklusive der Betonpfeiler. Der Schiefer an der einen Seite wird abgetragen. Da keine Verputzarbeiten anfallen, hofft der Ortsbürgermeister, dass die Malerarbeiten in den drei Innenräumen in Eigenleistung erbracht werden können. „Hier ließe sich einiges sparen.“ Installiert werden muss ein Blitzschutz, den es bisher nicht gab.

Komplett modernisiert werden die Sanitäranlagen des 1968 errichteten Gebäudes. Auch eine neue Heizung ist notwendig. So wird der Andachtsraum künftig über Infrarotstrahler an der Decke erwärmt. Die gegenwärtig genutzten Heizstrahler an den Wänden werden entfernt und – soweit in gutem Zustand – in den anderen Räumen eingebaut.

Feinsteinfliesen statt Waschbeton

Einiges zu erledigen ist auch im Außenbereich. Die unansehnlichen Waschbetonplatten um die Halle herum werden weggenommen und durch anthrazitfarbene Feinsteinfliesen ersetzt. Der Zaun mit seiner Länge von etwa 70 Metern ist in die Jahre gekommen. Er kann ebenfalls nicht bleiben. Ein Doppelstabmattenzaun soll an seine Stelle treten. Auch hier sei Eigenleistung möglich, kündigte Kauf an.

Wann mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, vermochte der Ortsbürgermeister nicht zu sagen. „In einem nächsten Schritt müssen die Gewerke ausgeschrieben werden.“ Bei einer Enthaltung sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dem Ingenieurbüro Decker den Folgeauftrag zur Modernisierung der Leichenhalle zu übergeben. Dafür fallen 30.170 Euro an.