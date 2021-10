Die erste Fasnachtsveranstaltung der am 11. November startenden Saison steht: In Breitenbach wird es am 27. Februar einen Umzug geben. Das haben die Initiatoren mitgeteilt. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr soll sich der närrische Lindwurm in der kommenden Session wieder durch den Ort schlängeln; samt anschließender Party in der Schönbachtalhalle. Diese allerdings – vorbehaltlich der jeweiligen Corona-Bestimmungen – nach dem 2G-Modell, also nur für Geimpfte und Genesene. Die Wiederaufnahme des Umzugs komme auch deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt, weil er ein närrisches Jubiläum feiert: Es gibt ihn seit zweimal elf Jahren. Weitere Details sollen im Januar bekanntgegeben werden. Dann startet auch der Bändchenverkauf für die Veranstaltung.