Geht es nach dem Willen des Bundes Deutscher Karneval (BDK), so wird die Fasnachtskampagne 2020/21 genauso stattfinden wie immer. Die Frage sei nur, wie sie ausgerichtet werde. Die Vereinigung Badisch-pfälzischer Karnevalsvereine dagegen hat alle Veranstaltungen auf Verbands- und Bezirksebene abgesagt.

Den Mitgliedsvereinen empfiehlt der Regionalverband im BDK die Absage der geplanten Veranstaltungen, um eventuelle finanzielle Schäden zu vermeiden. Letztlich müsse aber jeder Verein für sich selbst und in Abstimmung mit den jeweiligen Verwaltungsbehörden die richtige Entscheidung treffen. An oberster Stelle stehe die Fürsorge der Vereine und die Gesundheit der Vereinsmitglieder, ihrer Familien und der Freunde, so Präsident Jürgen Lesmeister aus Ramstein-Miesenbach.

Im Bereich Westpfalz der Vereinigung sind einige Stimmen laut geworden, die Fasnacht unter Beachtung der Hygienevorschriften durchzuführen. Die Straßenfasnacht und die Umzüge wollen sie sich schon gar nicht nehmen lassen.

Jubiläum verschoben

Hart trifft es den Breitenbacher Carneval-Verein „De 11.11.“, der schon im Frühjahr sein 33. Jubiläum feiern wollte und den festlichen Tag nun in den November verschoben hat. „Durchführen werden wir das Jubiläum auf jeden Fall, nur steht der Termin noch nicht endgültig fest. Er wird sich an der Entwicklung der Corona-Pandemie orientieren“, sagt der erste Vorsitzende Uwe Staab. Die Breitenbacher Fasnachter bedauern die Entscheidung der Vereinigung Badisch-pfälzischer Karnevalvereine.

„Fest steht, Fasnacht wird kommen und findet statt“, bemerkt der Breitenbacher Fasnachter. In welcher Form und wo, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Deshalb wartet die Vorstandschaft noch ab und wird je nach Entwicklung der Corona-Pandemie ihre Entscheidungen treffen. Vorsorglich hat sich der Verein die Schönbachtalhalle als ständigen Austragungsort seiner Veranstaltungen reservieren lassen. „Ende September werden wir dann entscheiden, wie wir weiter machen werden“, sagt Staab.

Kuseler für Ausfall

„Wir vom Karnevalverein Kusel sind uns einig, dass es am besten wäre, die Kampagne 2020/21 ausfallen zu lassen“, schildert der stellvertretende Vorsitzende Dieter Schmitt. Die letzte Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen, und der Verein steht mit gleichgesinnten Gemeinschaften dauernd in Verbindung. „Bei uns sieht es momentan so aus, dass wir von der Kreisverwaltung noch keine Informationen bekommen haben, unter welchen Bedingungen wir unsere Prunksitzung durchführen können“, ergänzt Schmitt. Es ergebe keinen Sinn, nur einen halben Saal besetzen zu dürfen. Die Mitglieder der Garden konnten bis heute nicht gemeinsam trainieren. „Es geht auch um viel Geld, das in eine Kampagne zu investieren ist“, so der Fasnachter.

Eigentlich müssten jetzt schon die Orden bestellt sein sowie neue Kostüme für die Aktiven. „Der Verband macht es sich einfach“, kritisieren die Kuseler Fasnachter. „Es sollte von oben herab gesagt werden, die Fasnacht fällt aus, so wie damals beim Golfkrieg. Es macht doch keinen Sinn, wenn die einen Vereine ihre Sitzungen abhalten, und die anderen Gemeinschaften dürfen oder können nicht“, ergänzt Schmitt.

Sollte die Kuseler Prunksitzung abgesagt werden, so werden die Mitglieder auch keine Fremdveranstaltungen als Gäste besuchen.

Noch keine Absage

„Die Kampagne sagen wir noch nicht ab und werden kurzfristig über den weiteren Weg entscheiden“, betont Marion Stich, Sitzungspräsidentin des Altenglaner Carneval-Vereins. So wie damals beim Golfkrieg sollte man sich nicht verhalten, meint sie und hofft, dass die Fasnachter daraus Lehren gezogen haben. Weil die Hallen derzeit gesperrt sind, findet auch kein Gardetraining statt.

„Nach den Sommerferien wird es ein Gespräch der Vorstandschaft mit den Gardetrainern geben, und dann sehen wir weiter“, sagt die Sitzungspräsidentin. Fest stehe, dass es am 11. November keine Inthronisation geben werde. Wenn Fasnacht stattfindet, wird die jetzige Repräsentantin weiterhin im Amt sein. „Eine halb besetzte Veranstaltungshalle lohnt sich nicht“, sagt Stich hauptsächlich mit Blick auf die Finanzen.

Finanzielle Aspekte

Beim Gesang- und Unterhaltungsverein „Wackepicker“ Rammelsbach ist bislang noch keine Entscheidung gefallen, sagt Geschäftsführer und Kassenwart Benno Weber auf Anfrage. „Wir sind mit dem Ohr am Geschehen und werden demnächst entscheiden, aber der Trend geht zur Absage der fasnachtlichen Aktivitäten. Hauptgrund werden dann finanzielle Aspekte sein. Orden, Musik und Hallenmiete sind nicht geringe Kostenstellen, und wenn dann kurzfristig die Veranstaltung abgesagt wird, bleiben wir auf den Kosten sitzen“, so Weber.

In die Miesen komme der Verein auch dann, wenn bei der Prunksitzung die Mindestabstände noch gelten und nur 180 Personen in die Halle dürfen. Würden allerdings die Beschränkungen aufgehoben, so sei der Verein kurzfristig in der Lage, eine Prunksitzung auf die Bühne zu bringen.

„Schon genug Stress“

Auch beim Karnevalverein „Wilder Haufen“ in Hinzweiler steht eine Entscheidung noch aus. Angela Jung, eine der drei Vorsitzenden, sagt: „Mit Sicherheit werden wir das Wellfleischessen im November nicht ausrichten können.“ Sie befürchtet auch einen Ausfall der Prunksitzung. „Es ergibt keinen Sinn, Fasnacht mit Mundschutz zu feiern“, betont sie.

„Wir haben eh schon genug Stress in normalen Jahren, und die gesetzlichen Vorgaben zwingen uns zu einem Handeln, das eigentlich nicht möglich ist“, sagt Jung weiter. „Wie wollen wir den Elferrat unterbringen bei der Abstandsregelung?“, fragt sie. Keine Halle sei breit genug, um diese Auflage zu erfüllen. Unter diesen Bedingungen könne Fasnacht nicht gefeiert werden.