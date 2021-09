„Eemol Prinzessin in diesem Verein, das wollte ich schon immer mal sein.“ So Natascha Blums Worte in ihrer Antrittsrede. Sie hat es geschafft. Vor wenigen Tagen hat der Breitenbacher Carnevalverein (BCV) die 28-Jährige – in kleinem Kreis – inthronisiert.

Ja, mitten im Sommer hat sich der Vorstand des BCV zusammengefunden, um in einer kurzen Zeremonie, Natascha I., ihr Zepter zu überreichen. Klar, die Amtseinführung sei eigentlich für den 11.11.2020 vorgesehen gewesen, sagt Vorsitzender Uwe Staab. Aber den Fasenachtern, wie allen anderen Kulturschaffenden, hat Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. So durfte oder musste Prinzessin Sophia Pfaff noch etwas länger im Amt bleiben, statt der üblichen zwei eben drei Jahre.

Eine digitale Kappensitzung sei für den BCV ebenso wenig in Frage gekommen wie eine Sommerfasenacht, betont Staab. „Das eine wäre unseren Akteuren nicht gerecht geworden, und das andere passt einfach nicht. Lieber haben wir verzichtet.“ Online getagt habe lediglich der Verband. Untereinander Kontakt gehalten haben die Narren über Whatsapp, Telefon oder Video.

Lob für die Schneiderin

Nun hoffen sie auf die nächste Kampagne. Doch die Sorge, dass diese wegen der grassierenden Delta-Variante wieder ausfällt, trieb die Fasenachter um. Sie berieten sich und entschieden, jetzt im Sommer „in kleinem Rahmen und dazu im Freien“, wenigstens die neue Prinzessin ins Amt einzuführen. „Wenn es geht, werden wir die Feier aber auf jeden Fall beim Auftakt der Session im November nachholen“, beteuert Staab.

Dann kann Natacha Blum wieder ihr schönes, tannengrünes Prinzessinnenkleid tragen. „Denn“, bekennt sie lachend, „das ist doch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Amt übernehmen wollte.“ Ein Dankeschön richtet sie an Schneiderin Annika Scholtes, die wie sie die Gardemädchen trainiert: „Annika hat sich selbst übertroffen, hat aus Stoff und Tüll einen herrlichen, prallen Rock mit Oberteil geschaffen.“

Garden trainieren wieder

Nicht nur wegen des schicken Kleids wünscht sie die frischgebackene Prinzessin, wieder richtig Fasenacht zu feiern. Es sei für sie wie alle anderen eine riesige Enttäuschung gewesen, dass „2020 nichts lief“. Aber die Gesundheit gehe nun mal vor. Momentan „dürfen die sieben Garden zum Glück wieder trainieren“, sagt Blum froh. Sie selbst ist Mitglied der Prinzengarde.

In der Garde getanzt hat die „Herzblut-Fasenachterin“ schon von Kindesbeinen an; damals in Bechhofen, unweit ihrer Heimatgemeinde Rosenkopf. 2015 zog Natascha nach Breitenbach. Gleich nach der ersten Kappensitzung beschloss sie, in die Garde einzutreten. Außerdem engagiert sie sich im Verein als Schriftführerin. Den Wunsch, Prinzessin zu werden, habe sie schon lange gehegt, meint sie lachend. Sie erzählte dem Vorstand davon, und „der war gleich einverstanden“. Sie wurde nominiert.

Rede im Dialekt gehalten

Und was hat eine Fasnachtsprinzessin zu tun? Zunächst einmal muss sie bei der Inthronisierung eine Rede halten. „Ich habe für die kleine Zeremonie eine geschrieben, was im Dialekt nicht ganz einfach ist, und sie auch vorgetragen“, sagt Natascha I. Später wird sie den Sitzungen des BCV beiwohnen und die befreundeter Fasenachtsvereine besuchen und an Umzügen teilnehmen.

Mit einem süffisanten Lachen beantwortet Natascha I. die Frage nach einem Prinzen. „Eigentlich haben wir schon in der dritten Generation keinen mehr. Ich habe einen: Mein Prinz ist der Bürgermeister.“ Für alle, die es nicht wissen: Natascha Blum ist die First Lady von Breitenbach, Ehefrau von Ortsbürgermeister Johannes Roth.

Ihre Lieblichkeit führt ansonsten ein ganz normales Leben. Sie studiert an der HTW Saarbrücken Pflege- und Gesundheitsmanagement und Forschung. Gerade schreibt sie an ihrer Bachelor-Arbeit. Obendrein arbeitet sie in den Kliniken Ottweiler und St. Wendel. Und wenn dann noch etwas Zeit bleibt, fährt sie Rad, wandert mit Freunden, oder hilft – ganz naturverbunden – ihrem Mann bei der Landwirtschaft.