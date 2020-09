In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verunstalteten bislang unbekannte Täter Sandsteine und einen Zigarettenautomaten in der Wolfsteiner Hauptstraße mit rosa Farbe. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer in dieser Angelegenheit etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.