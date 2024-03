„Magischer Kreis“, „Rote Exploration“, „Tagtraum“, „Sonnenaufgang“. So lauten die Titel der Kunstwerke von Doris Wendel-Geil, die bis zum 29. April in der Kundenhalle der Kuseler Kreissparkasse ausgestellt werden. Seit nunmehr vier Jahrzehnten widmet sich Wendel-Geil der Malerei. Mit großer Leidenschaft fertigt sie Großformate an. Viel Wert legt die Künstlerin dabei auf die Farben. Die Pigmente kauft sie im Allgäu ein, und das flüssige Bitumen wird aus Venedig geliefert. „Komme ich bei Sonnenschein in mein Atelier, werden alle Sinne angesprochen: das Gehör mit Simply Red oder Bill Brönner, der Geruch durch die Ölfarben, Bitumen und Tusche und die Augen dank der vielen Farben“, schwärmt Wendel-Geil.