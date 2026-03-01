Sie kümmern sich um Streuobstwiesen und Naturgärten. Doch nun hat der Nabu Kusel-Altenglan bei einem Arbeitseinsatz erstmals Kröten im Fokus. Es gab schon zu viele Opfer.

Das Fitnessstudio können sich die Helfer des Naturschutzbunds ( Nabu) an diesem noch kühlen Samstagmorgen sparen. Mit Hacken, Spaten, Pickel und Erdbohrer gehen die Frauen und Männer frisch ans Werk. Ihr Auftrag: einen Krötenzaun bauen. Ort des Geschehens: der Feldweg vom Mayweilerhof nach Erdesbach beziehungsweise zur bundeseigenen Panzerstraße.

Erst die Eimer, dann der Zaun. Schwämme dienen als Inseln für die Amphibien. Foto: Susanne Cahn

Normalerweise sind Krötenzäune eher an viel befahrenen Straßen zu sehen. Warum nun an einem Feldweg? „Leute, die hier öfter mit dem Hund spazieren gehen, haben uns auf die vielen Kröten aufmerksam gemacht“, begründet Nabu-Mitglied Hans-Jörg Buch aus Oberalben den Einsatz. Der Feldweg werde vielfach auch von Kuselern als Abkürzung genutzt, weiß er. Das Problem: Nur wenige Meter weiter sind im Zuge des Straßenausbaus auf dem Mayweilerhof große Wasserrückhaltebecken entstanden – ein Biotop und begehrter Laichplatz für Amphibien.

Ein Dutzend Helfer packt mit an

„Die Kröten kommen hier vom Wald runter“, erläutert Martin Pfeiffer, zweiter Vorsitzender des Nabu aus Blaubach. Bei mildem und feuchtem Wetter herrsche zu dieser Jahreszeit Hochbetrieb, vor allem abends und nachts. Doch bis die Tiere ihr Ziel erreichen, müssen sie erst den Feldweg überqueren. Das gehe nicht immer gut, schildert Buch. „Ich habe in den vergangenen drei Tagen 67 Kröten gezählt“, davon waren 18 tot. Nicht etwa wegen Erschöpfung oder Altersgebrechen. „Sie wurden plattgefahren“, bedauert Buch. Häufig werden die Amphibien dann gleich gemeinsam zu Opfern. Denn sie wandern meist huckepack zu den Laichgewässern. Da zur Laichzeit oft mehr Männchen als Weibchen unterwegs sind, haben die Männchen, die zuerst aufspringen, die besten Chancen auf Nachkommen.

Wurzeln und Steine machen es den Nabu-Helfern nicht immer leicht, die Fangeimer zu versenken. Foto: Susanne Cahn

Rund ein Dutzend Naturschützer sind am Samstag gekommen, um Erdkröten, Teichfrösche und Grasfrösche zu retten. Die meisten Helfer kommen aus den umliegenden Orten, bis nach Pfeffelbach, Thallichtenberg und Brücken. Aus Kusel machen auch zwei neue Nabu-Sympathisanten mit. „Mit dem Zaun sind wir spät dran“, räumt Pfeiffer ein. Allerdings habe dies auch einen Vorteil. Der Boden sei nicht mehr gefroren und zum Graben auch nicht zu nass. Im Abstand von zehn bis 15 Metern werden Vertiefungen am Straßenrand gebuddelt, um darin Fangeimer für die Amphibien einzusetzen.

Wurzeln und Steine machen die Arbeit schwer

„Gar nicht so einfach“, meint Lars Seiler und schnauft kurz durch. Das Geräusch mit dem Pickel verrät nichts Gutes: Er hat am Straßenrand eine Stelle mit festem Wurzelwerk und Steinen erwischt. „Das ist schon Arbeit“, pflichten die Frauen bei und graben mit Pickel und Spaten beherzt weiter. Nebenan hat Armin Bandowski dagegen leichtes Spiel und kann seinen Eimer schon bald versenken. In die rund 30 Zentimeter hohen Fangeimer kommen gelöcherte Einsätze. „Später kommt auch noch ein Schwamm rein, damit sich die Tiere daraufsetzen können, falls es zu nass ist“, berichtet Buch. Für die schwimmenden Inseln liegen mehrere Großpackungen mit gelben Haushaltsschwämmen bereit.

Ziel der Kröten und Frösche: Das Wasser-Rückhaltebecken ist ein Biotop und ein begehrter Laichplatz für Amphibien. Foto: Susanne Cahn

Kurz vor der Unterführung an der Panzerstraße werden ebenfalls Fangeimer versenkt. Insgesamt planen die Naturschützer etwa 15 bis 20 Sammelstellen. Dahinter wird anschließend der durchgehende Krötenzaun installiert. Dann ist für die Tierchen kein Durchkommen mehr. „Die Eimer sollen zweimal täglich kontrolliert werden“, berichtet Pfeiffer. Dabei tragen die Nabu-Helfer die gesammelten Kröten über die Straße, näher ans Laichgebiet. In einem Briefkasten wird dokumentiert, wie viele Männchen und Weibchen transportiert werden.

Auch den Rückweg im Blick

Pfeiffer geht davon aus, dass die Krötenwanderung den ganzen März andauert. „Gleichzeitig müssen wir auch den Rückweg im Blick haben“, sagt er. Denn nach dem Ablaichen bleiben die Frösche nur wenige Tage am Gewässer, bis sie zurückwandern. Also folgt nochmals ein Arbeitseinsatz im Frühjahr auf der anderen Straßenseite ...

Kein Krötenzaun: Die Umzäunung des Rückhaltebeckens ist für die kleinen Tierchen kein Hindernis. Foto: Susanne Cahn

„Jedes Tier hat seine Berechtigung“, begründet eine Helferin ihre Motivation für den Einsatz. Sie setzt ihren Eimer in das Erdloch und häufelt am Rand noch Erde an. „Wir wollen mit der Aktion auch Leute für den Schutz der Amphibien sensibilisieren“, fügt sie hinzu. Und Buch ergänzt: „Leider hat man auf die Natur zu wenig Augenmerk. Wir haben hier doch ein gutes Leben. Da möchte ich auch etwas zurückgeben.“