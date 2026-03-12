Der Familientreff im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg widmet sich am Dienstag, 24. März, 17 bis 18 Uhr, zum letzten Mal dem Thema „Amphibien – Wunder der Evolution“. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und begleitende Erwachsene. Los geht’s einer Mitteilung zufolge mit einer altersgerechten Geschichte von Frosch und Kröte. Nach einer Kurzführung durch die Amphibien-Sonderausstellung basteln oder malen die Teilnehmer ein Andenken zum Mitnehmen. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Kind. Anmeldungen sind unter Telefon 06381 993450 möglich.