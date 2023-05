Lag es am Feiertag oder am sehr guten Wetter, dass der erste Familientag des Kuseler Mehrgenerationenhauses am Pfingstsonntag keinen großen Anklang fand? Weniger als 20 Besucher zählten die Veranstalter, obwohl vielfältige Aktivitäten angeboten wurden. Das Mehrgenerationenhaus steht in Trägerschaft des CJD Wolfstein. Im Außenbereich veranstaltete die Leiterin der Einrichtung, Anke Halwass, eine Pflanzentauschbörse. Das Erdesbacher Ehepaar Shain und Myra Zarea (im Bild) bot Tomatenpflanzen, Majoran, Spitzwegerich, Storchenschnabel und Dost an. Zum Tauschen war allerdings niemand gekommen. Mit Ilka Frenger und Masseerat Botfargh stellten Besucher Samenkugeln her, die auf öffentlichen Anlagen in der Kreisstadt abgelegt werden sollen. Die Nützlinge, die aus den Kugeln entstehen, dienen Bienen als Nahrung. Mayson Wardeh zeigte, wie sich Bienenwachstücher selbst herstellen lassen. Nächstes Jahr im Mai werde es wieder einen Familientag geben, erklärte die Leiterin des Mehrgenerationenhauses – dann nicht unbedingt an Pfingsten.