Zu einer Massenschlägerei mit zwei schwer und vier leicht verletzten Personen kam es am frühen Sonntagnachmittag in Waldmohr. Mehrere Parteien seien „in einem häuslichen Bereich“ aufeinandergetroffen, Pfefferspray sei benutzt worden, zeitweise seien mehr als 20 Personen beteiligt gewesen, berichtet Stefan Reichhart, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Kusel. Zum außer Kontrolle geratenen Familienstreit waren die Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes des Kreises zur Unterstützung alarmiert worden sind. Die beiden Schwerverletzten wurden in Begleitung von Notärzten in Krankenhäuser gebracht, auch die vier leicht Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden, berichtet Reichhart.