Landkreis und Kreisjugendring veranstalten am Samstag, 27. Juni, eine „Familienrallye“ in Krottelbach. Start ist am Wanderheim Zum Hohen Fels. Auf die Teilnehmer wartet laut Kreisverwaltung eine rund sechs Kilometer lange Wanderung mit verschiedenen Mitmach-Stationen. Die Strecke könne auch mit Kinderwagen gemeistert werden und sollte für jeden zu schaffen sein. Mitmachen dürfen Familien – es können auch zwei Familien gemeinsam gehen, die Teilnehmer dürfen aber aus maximal zwei Hausständen kommen. Die An- und Abreise muss selbstständig organisiert werden.

Die Startzeit der einzelnen Familien variiere dabei je nach Anmeldestand zwischen 9 und 14 Uhr – die teilnehmenden Familien werden laut Kreisverwaltung zirka eine Woche vorher entsprechend informiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Verpflegung für die gesamte Veranstaltung muss mitgebracht werden.

Wer mitmachen möchte, muss sich vorab bei der Abteilung Jugend und Soziales der Kreisverwaltung (Trierer Straße 49-51), Telefon 06381 424215 beziehungsweise -175 oder -117 oder per E-Mail an jugendpflege@kv-kus.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldeschluss ist am Freitag, 19. Juni.