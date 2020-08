Für die zweite Familienrallye des Landkreises und des Jugendrings Kusel sind noch Plätze frei. Die Anmeldung wurde verlängert bis zum heutigen Mittwoch, 12. August.

Auf der sechs kilometerlangen Wanderung wird es Mitmach-Stationen für jung und alt geben. Die Strecke kann auch mit Kinderwagen gemeistert werden. Die Wanderung beginnt und endet am Grillplatz Lehmkaut in Medard. Der individuelle Startzeitpunkt wird den Teilnehmenden vorher mitgeteilt und variiert je nach Anmeldestand zwischen 9 Uhr und 14 Uhr.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Es ist eigene Verpflegung mitzubringen. Da es nur eine begrenzte Teilnahmezahl gibt ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich. Jeweils bis zu zwei Familien können sich bis zum 12. August bei der Abteilung für Jugend und Soziales der Kreisverwaltung anmelden: unter 06381 424 174 oder per E-Mail an jugendpflege@kv-kus.de.