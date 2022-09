An der fünften Familienrallye des Landkreises nahmen am Samstag mehr als 30 Familien teil. Eine Strecke von sieben Kilometern galt es zu bewältigen.

Gastgeber der Familienrallye war diesmal die Ortsgemeinde Theisbergstegen. Entlang der Strecke gab es mehrere Stationen, auf denen Geschicklichkeit und Wissen gefragt waren. „Wir sind schon zum zweiten Male dabei“, sagt der Kuseler Moritz Hartloff. Schon bei der ersten Familienrallye sei er mit seiner Familie mitgewandert, „denn die Kinder haben daran viel Spaß“.

Die Storchenfreunde Glantal betrieben an ihrer Storchenvoliere eine Station. Die Gruppen mussten mit einer Angel einen Deckel von einem Topf zu einem anderen Topf heben. Eine ruhige Hand war bei einem Eierhindernislauf gefragt. Sonja Aulenbacher aus Theisbergstegen nahm zu ersten Male an der Familienrallye teil, „da ich vorher noch nie davon gehört hatte.“ Da sie als Mitglied beim Pfälzerwaldverein Theisbergstegen-Godelhausen gerne wandere, sei die Strecke für sie und ihre Familie kein Problem.

Selbstverständlich für die Storchenfreunde

Für Hans Drumm, Vorsitzender der Storchenfreunde Glantal sei es selbstverständlich gewesen, die Veranstaltung zu unterstützen und eine Station aufzubauen. Dabei ginge es für ihn nicht unbedingt darum, neue Mitglieder zu werben, sagte er.

Die Familienrallye war vor zwei Jahren aus einer Not geboren worden. Der Landkreis und der Kreisjugendring konnten die Kinder- und Jugendolympiade wegen Corona nicht ausrichten. Der vorgeschriebene Abstand unter den Teilnehmern wäre nicht möglich gewesen, weshalb sich die Organisatoren mit der Familienrallye etwas Neues einfallen ließen.

Nur noch einmal im Jahr

Nach den Worten von Anja Weyrich vom Organisatorenteam hielt man auch nach Ende der Pandemiebeschränkungen an der Rallye fest, da die Veranstaltung gut angekommen war. Die Familienrallye spreche auch eine andere Zielgruppe an. Denn die ganze Familie, meist mit kleinen Kindern, werde die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Erlebnis gegeben. In den „Coronajahren“ gab es zwei Rallyes im Jahr. Jetzt, da die Beschränkungen aufgehoben sind und die Kinder- und Jugendolympiade wieder stattfinden kann, wird es allerdings nur noch eine Familienrallye im Jahr geben. Wann genau, stehe noch nicht fest, aber wohl wieder nach den Sommerferien.