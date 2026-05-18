Beim traditionellen Burgfrühling am Sonntag auf Burg Lichtenberg herrschte reges Treiben. Viele Besucher, darunter etliche Familien, drängten sich an den Ständen.

Gleich am Eingang der Burg befand sich ein Stand, an dem die Gäste sich im Bogenschießen üben konnten, direkt daneben stärkten sich viele mit Bier und Würstchen. Andere schlenderten an Restaurant und Jugendherberge vorbei, machten Fotos und betrachteten die Auslagen.

Auf der Oberburg gab es eine Überraschung: Dort logierte das preußische „Infanterieregiment 30“ aus Saarlouis mit seiner Feldküche; „Musketier Braun“ rührte mit einem langen Löffel in einem Eintopf mit Würstchen nach Großmutters Rezept, der in einem Topf über einem Kohlenfeuer hing. Preußische und bayerische Fahnen erinnerten an die Geschichte der Pfalz in den Jahren 1866 bis 1910.

Der Burgfrühling als Bühne

Es handele sich um „einen Manöverstand im Rahmen einer historischen Darstellung zur Geschichtsvermittlung, etwa um das Jahr 1895“, erzählte Niklas Klein. „Und das ist authentisches Geschirr und Besteck“, ergänzte Marco Hillinger und wies auf die Emailleteller und Holzbestecke, auch Zinnbecher gab es. Er war der „Anführer“ der Korporalschaft und steckte in der Uniform eines Gefreiten in dem für die Epoche üblichen „Preußischblau“. „Der Burgfrühling ist eine gute Bühne für uns als Darstellungsgruppe“, sagte er.

Das »Infanterieregiment 30« aus Saarlouis bei seinem Manöver auf der Burg. Foto: Konstanze Führlbeck

„Wir sind kein Verein, sondern eine Interessengruppe mit den unterschiedlichsten Berufen, vom Sanitätsoffizier, Krankenpfleger, selbstständigen Metallbauer und Friseurmeister bis zum Krankenkassenmitarbeiter.“ Seit 2012 sei die Gruppe mit bis zu 42 Personen aktiv und übernehme unterschiedliche Rollen. Auf Burg Lichtenberg waren die Saarländer zum ersten Mal. „Ich spiele den Gefreiten, das ist der erste Dienstgrad. Dann gibt es noch den Musketier, das ist der einfache Soldat. Alles soll authentisch sein, wir sind hier im Manöver, also einer Art Ausbildung“, berichtete Klein.

Der Burgverwalter schmeißt sich in Uniform

Dazu passte die Schießübung, die der Gefreite seine Musketiere nach dem gemeinsamen Essen, zu dem auch Besucher eingeladen waren, absolvieren ließ. „Ich bin dazu zwangsrekrutiert“, merkte der Architekt und Tischlermeister Jürgen Ries an. Zwischendurch kamen immer wieder Besucher, darunter viele Kinder, zu der Gruppe und stellten interessiert Fragen. „Seid ihr ein Schützenverein?“, wollte ein Besucher wissen. Auch Burgverwalter Andreas Rauch hatte sich der Gruppe angeschlossen – in der Uniform des Subsidienregiments „Royal Deuxpont“ aus Zweibrücken in Mittelblau mit großen gelben Aufschlägen.

„Wir machen auch eine Modenschau“, sagte Marco Hillinger schmunzelnd. „Da erklären wir unsere Uniformen und wer wir sind. Außerdem machen wir Exerzierübungen: Wir marschieren – für alle hörbar – mehrmals durch die Burg.“

Stücke des Musikantenlandpreisträgers

Weiter unten vor der Zehntscheune stand Thomas Martin alias „Der Kohlbachtaler“ mit seiner Drehorgel und sorgte für ein stimmungsvolles Flair zwischen den Ständen, an denen sich die Besucher drängten. Auch auf der Unterburg gab es Musikalisches für die Besucher: Auf einer großen Bühne spielten Dirigent Thomas Becker und die Spielgemeinschaft der Musikvereine Frohnhofen, Altenkirchen und Herschweiler-Pettersheim Hits von Udo Jürgens, aber auch Stücke des früheren Musikantenlandpreisträgers Manfred Schneider.

Auf der Unterburg war einiges los. Foto: Konstanze Führlbeck

„Wir versuchen, Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von präparierten Tieren die Natur näher zu bringen“, erzählte Sven Charrois von der Naturschule, die zum zweiten Mal auf der Burg dabei war. „Sie sollen Informationen bekommen, wie man sich verhält, wenn man die Tiere in der Natur trifft.“ Auch über das Projekt Kitzrettung berichtete er.