Am Samstag, 1. Juli, findet der zweite Familien-Aktionstag auf dem Kochschen Markt statt. Dort wird es kostenlose Mitmach-Angebote und Informationen zu Freizeit-, Beratungs- und Hilfsangeboten für Familien im Kreis geben. Wer sich beteiligen möchte, kann sich ab sofort bis Sonntag, 30. April, per E-Mail an marktmeisterinkusel@web.de anmelden. Für Vereine und Institutionen aus und um Kusel ist die Teilnahme kostenlos. Da die Anzahl der Standplätze begrenzt ist, ist das Angebot für gewerbliche, nicht gemeinnützige Anbieter nicht kostenfrei, und sie werden erst nach den Vereinen berücksichtigt. Eine Infoveranstaltung für Interessierte wird es am Mittwoch, 8. März, ab 18 Uhr in Hauswirtschaft Koch geben.

Info



Weitere Informationen unter www.netzwerk-familienbildung-kus.de