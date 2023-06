Deutlich mehr Vereine und Einrichtungen sind beim zweiten Familien-Aktionstag mit Mitmach-Aktionen am Start, als bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr. Wieder wird ein Schwerpunkt darauf liegen, Eltern und Kinder über Freizeit- und Hilfsangebote zu informieren.

Die Organisatoren des Familien-Aktionstags haben mal gerechnet und kommen auf etwa 40 hauptamtliche sowie 140 Ehrenamtliche, die Samstag, 1. Juli, 11 bis 16 Uhr, in der Kuseler Innenstadt dabei sein werden. Dass so viel Interesse der Vereine und Institutionen am Mitmachen besteht, ist für Johannes Huber, den Kreisbeauftragten für Bildung und junge Familien, ein gutes Zeichen: Denn sein Ziel ist es, den Familien-Aktionstag zu einer festen Veranstaltung im Jahreskalender des Kreises werden zu lassen. Huber ist mit der Stadt Kusel, dem Turnverein und dem „Netzwerk Familien bilden und stärken“ für die Initiative verantwortlich. Mit der solle auch die Attraktivität des Landkreises als kinder- und familienfreundlicher Wohnraum gezeigt werden, sagt er.

Die Eröffnung wird am Samstag um 11 Uhr erfolgen: mit einer Begrüßung durch den Stadtbürgermeister, die Kuseline und das Organisationsteam auf der Bühne nahe der Hauswirtschaft Koch. Dort finden in den folgenden fünf Stunden dann auch noch weitere Programmpunkte statt. So werden zum Beispiel die Garden des Karnevalvereins um 12 Uhr dazu einladen, bei einem Flashmob mitzumachen, und die katholische Kita Sankt Ägidius tritt um 13 Uhr mit einem Musikbeitrag auf.

Geschicklichkeit und Grips gefragt

Insgesamt gebe es 50 Teilnehmer, von denen 31 bereits beim ersten Familien-Aktionstag dabei waren, berichtet Huber. Neben Trampolin, Handball, Rope-Skipping und Tennis stehen so diesmal auch Fußball, Basketball, Billard und ein Mit-Tanz-Angebot als sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Auf der Wiese am Markt gibt es neben dem großen Zelt der Pfadfinder erstmals kleine Lesezelte, während die Feuerwehr erneut mit Lösch-Spielen und einem Auto zum Anschauen und Anfassen vor Ort ist.

Kinder können Musikinstrumente ausprobieren, Goldnuggets sieben und beim Naturbingo, beim Vier-Gewinnt oder beim Tandemskilauf gegeneinander antreten. Wieder dabei sind zum Beispiel zwei Hüpfburgen, Murmel-Bilder sowie eine Fotobox. Bei den Rollstuhl- und Rollator-Parcours sind ausdrücklich auch Personen ohne körperliche Beeinträchtigung eingeladen auszuprobieren, wie schwierig es ist, über eine Rampe oder einen Bordstein zu fahren.

Kinder können neue Hobbys finden

Das Smart-City-Projektteam „Land L(i)eben“ bietet mittels Mini-Robotern einen Workshop zum spielerischen Einstieg in die Welt des Programmierens an, gibt Infos über das laufende Projekt und nimmt Anregungen entgegen. Am Stand des „Netzwerks Familien bilden und stärken“ können mit Kreide Straßenbilder gemalt werden, teilt Projektmitarbeiterin Isabel Wittke mit.

„Zeitgleich informieren wir über unsere Angebote, zum Beispiel das Elterncafé an der Grundschule und unsere digitalen Elternabende“, fügt sie hinzu. „Wir möchten am Tag aber auch mit Eltern ins Gespräch kommen und hören, was sie sich vor Ort sonst noch wünschen.“ Nach Angaben von Wittke, Huber und der städtischen Marktmeisterin Andrea Fauß hofft man, dass der Tag einige „Kids und Teens“ zu neuen Freizeitangeboten lockt und manche Eltern zur Inanspruchnahme von unterstützenden Hilfsangeboten bewegt werden.

Alle Mitmach-Aktionen sowie die alkoholfreien Cocktails am Stand der Jugendfonds sind kostenfrei. Zudem können Kinder nach jeder absolvierten Mitmach-Aktion einen Stempel erhalten: Ist die Stempelkarte voll, kann sie gegen einen Snack und ein Getränk eingelöst werden.