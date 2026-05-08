In Konken soll mit einem Stolperstein an die jüdische Familie Sender erinnert werden.

Rudi Häßel hat bereits in der Konker Chronik sowie unter anderem in den Westricher Heimatblättern das Schicksal von Juden aus seiner Heimatgemeinde in der Nazi-Zeit beleuchtet. Max Sender (1876-1941) und seine Frau Helene (1884-1972), geborene Bermann, gehörten mit ihren vier Kindern Sally, Ludwig, Julius und Irma zu den rund zwei Dutzend Juden, die 1933 in Konken wohnten. In der Landgemeinde waren 1837 knapp 15 Prozent der Einwohner jüdisch.

„Einige ältere Dorfbewohner können sich vielleicht noch an Max Sender erinnern“, sagte Regionalhistoriker Rudi Häßel in der Sitzung des Gemeinderates am 6. Mai. Das Gremium befasste sich während der Sitzung mit einem Antrag des Regionalhistorikers. Häßel sprach sich darin für die Verlegung eines Stolpersteins für die Familie aus. Max Sender sei Viehhändler mit einer eigenen Landwirtschaft in der Homburger Straße gewesen. Er sei 1940 von den Nazis nach Gurs deportiert worden und starb kurz darauf.

Tafel beim Straßenausbau einbauen

Wie Häßel erläuterte, kostet eine Messingtafel für den Stolperstein 120 Euro. Die Tafeln werden von der „Stiftung Spuren“ vertrieben, die Gunter Demnig gegründet hatte. Die Tafel enthalte Namen und Lebensdaten. Im Auftrag der Gemeinde will sich Häßel nun darum bemühen, die Tafel von der Stiftung zu erhalten, damit sie beim geplanten Straßenausbau eingebaut werden kann. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag bei einer Enthaltung zu.

Für eine weitere jüdische Familie aus Konken waren bereits zuvor in Kusel Stolpersteine gelegt worden. Es handelt sich um Familie Bermann, die von Konken nach Kusel gezogen war. Der letzte Stolperstein, für Paula Bermann, war 2019 in der Gartenstraße unter Beteiligung der Nachfahren aus den Niederlanden gelegt worden.