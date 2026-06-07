Mit Ratten im Garten hatte eine Familie in Offenbach-Hundheim zu kämpfen. Was in einem solchen Fall zu tun ist – und wie sich die Nager eindämmen lassen.

Reh, Fuchs, Igel und sogar einen Waschbären haben Sigrid und Wolfgang Meiers in Offenbach-Hundheim schon auf der Wildkamera im Garten in der Hüttenstraße festgehalten. Für die tierfreundliche Familie ein Grund zur Freude. Im Frühjahr huschten dann jedoch unerwünschte Gäste übers Gelände – Ratten. Das Thema betreffe weitere Grundstücke, sagen sie – das bestätigten auch Menschen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Denn das Thema scheint nicht nur mit Ekel, sondern auch mit Scham behaftet zu sein.

Gärtnern hinterm Haus, gemütlich auf der Terrasse sitzen, die Enkel mit dem Hund spielen lassen – all das war für Sigrid Meiers eine Weile undenkbar. Beim Wäscheaufhängen huschte etwas an ihr vorbei. Mittels Wildkamera hat die Familie Ratten entlang einer Bruchsteinmauer dokumentiert.

Wer zuständig ist

Schon mehrere Jahre sei das vor allem im Frühjahr der Fall, obwohl auf dem Gelände keine möglichen Futterstellen oder Tierfutter die Nager anlocken könnten. Wolfgang Meiers fing innerhalb einiger Tage 25 Tiere, ohne dass auch nur ein Rattenloch auf ihrem Gelände zu finden war. Seine Frau bat sowohl bei der Verbandsgemeindeverwaltung als auch bei der Kreisverwaltung um Hilfe – doch wer ist zuständig?

Eine gar nicht so leicht und pauschal zu beantwortende Frage, denn in Rheinland-Pfalz ist die Rattenbekämpfung unterschiedlich geregelt. Privateigentümer sind auf ihrem Grundstück selbst verantwortlich – inklusive Kostenübernahme, beispielsweise für einen Kammerjäger.

Kommen die Nager aus dem Kanalnetz, „übernehmen die Verbandsgemeindewerke die Bekämpfung und damit auch die Kosten. Die Verantwortung der Kommune ergibt sich, wenn das Rattenaufkommen auf öffentlicher beziehungsweise kommunaler Fläche auftritt“, informiert die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, die auch im Offenbacher Kanal direkt beköderte, woraufhin Familie Meiers wenige Tage später schon eine Verbesserung bemerkte.

Wann man von einer Plage spricht

Erst bei einem massenhaften Auftreten ist von einer Plage auszugehen, die eine Gefahr bedeuten kann. Dann ist die Kreisordnungsbehörde zu informieren, die mit dem Gesundheitsamt prüft, ob eine Gesundheitsgefährdung für Menschen vorliegt. Ratten können als „tierischer Schädling“ Überträger von Infektionskrankheiten auf Mensch und Haustier sein. Gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) muss eine Rattenplage bekämpft werden.

Dann müsse das Gesundheitsamt einschreiten, lässt die Verbandsgemeinde verlauten. Die Kreisverwaltung führt aus, dass „nur bei begründeter Gefahr“ einer Verbreitung von Krankheitserregern gemäß IfSG eingeschritten werde. Meldungen zu vermehrtem Rattenaufkommen werden von Ordnungsämtern sowie der Kreisordnungsbehörde an das Gesundheitsamt geleitet – und das stellt fest, ob diese Gefährdung vorliegt.

Wer beseitigen muss

Ist das der Fall, „wird vom Störer, in der Regel dem Grundstückseigentümer, die Beseitigung der Gefahr durch Beköderung oder auch Beseitigung der Ursachen des Rattenbefalls verlangt. Dies erfolgt durch ein Verwaltungsverfahren mit Anhörung, Verfügung, Androhung von Zwangsmitteln und Durchsetzung“, führt Kreispressesprecherin Karla Hagner aus.

Doch ein Rattenaufkommen bedeute nicht automatisch eine „konkrete Gesundheitsgefahr“ und „meldepflichtige Zoonosen, also Erkrankungen, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden, sind dem Gesundheitsamt Kusel bislang nicht bekannt“, so Hagner. Neben gesundheitlichen Folgen sind Schäden durch Nagerfraß an Kabeln und Leitungen möglich.

Wie man vorbeugen kann

Um Ratten zu vermeiden oder einzudämmen, ist eine erste Maßnahme, mögliche Futterquellen zu entziehen, also Nahrungsmittel und Tierfutter rattensicher zu lagern. Abfälle sollten „generell sorgfältig und verschlossen entsorgt“ und gelbe Säcke erst kurz vor der Abholung herausgestellt werden, rät die Kreisverwaltung. Eine übermäßige Fütterung von Wildtieren sollte vermieden werden. Jedoch sei zu bedenken, dass Ratten „natürlicherweise in unserer Umwelt vorkommen“.

Bei den Meiers scheint sich das Problem nach dem Beködern in der Kanalisation erledigt zu haben. Seit knapp zwei Wochen sichteten sie keine Nager mehr. „Wir hoffen, dass es so bleibt“, sagen sie.