Stadtbürgermeister Herwart Dilly hat im Rat darauf hingewiesen, dass das Ordnungsamt der VG-Verwaltung nicht nur in Lauterecken bei Falschparkern durchgreift, sondern auch in Wolfstein. Er stellte sich in dieser Frage auf die Seite von Verbandsbürgermeister Andreas Müller.

Dilly informierte, dass das Ordnungsamt angekündigt habe nicht nur in Lauterecken, sondern allen Ortschaften das Parkverhalten mehr zu kontrollieren. Es geht dabei vor allem um Autos, die auf dem Gehweg abgestellt werden. In Lauterecken hatte es daraufhin Ärger mit der Stadtspitze gegeben, weil die lieber die Ansprache der Verkehrssünder sähe, nicht gleich Strafzettel.

„Die Gesetze gibt es, weil es so viele gibt, die das falsch machen“, sagte Dilly. Und: „Die Regeln sind für alle gleich und zu befolgen.“ Auch in Wolfstein führe das Parken auf Gehwegen zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Menschen mit Rollator.

Dilly fügte an, dass zudem oft unberechtigt auf Behindertenparkplätzen stünden. Und vor den Elektrozapfsäulen würden Autos mit Verbrennungsmotor abgestellt. Er habe mehrfach versucht, die Parksünder anzusprechen und sie freundliche darauf hinzuweisen. Genutzt habe das aber gar nichts. Sein Fazit lautet daher: „Das hat keinen Wert, es muss kontrolliert werden.“