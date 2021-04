Die Afa auf dem Windhof ist zwar, da als Sammelunterkunft mit einem höheren Ansteckungsrisiko behaftet, in der Priorität zwei der Impfreihenfolge. Doch Bewohner sind bislang noch nicht geimpft. Und die Impfbereitschaft ist ohnedies nicht groß – wegen gezielt gestreuter Falschinformationen.

Die Aufsichtsdirektion ADD hat auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass nach der ursprünglichen Planung die Corona-Schutzimpfung für die Bewohner zwar bereits hätte stattfinden sollen. Doch man habe wegen der geänderten Impfempfehlungen für Astrazeneca und wegen des momentanen Lieferstopps für den Impfstoff von Johnson und Johnson umplanen müssen.

Man suche nun in Absprache mit dem Ministerium nach einer „schnellstmöglichen Lösung“. Denn betroffen sind alle Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Die Vorbereitungen für eine Impfung liefen weiter, auch die Bewohner seien über das Impfangebot informiert, schreibt ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol.

Nur etwa 20 Prozent bereit

Allerdings hilft diese Information offenbar nur wenig. Die Impfbereitschaft unter den aktuell 270 Bewohnern liege vielleicht bei 20 Prozent, sagte Einrichtungsleiter Martin Ziemer am Dienstag auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Der Grund für diese Zurückhaltung seien Falschinformationen. Vielfach würden Youtube-Videos in Arabisch und anderen Sprachen gestreut. Deren Kernaussage: Man solle sich bloß nicht impfen lassen, weil die Asylbewerber als quasi Laborratten für die Deutschen dienen sollten. An ihnen würde ausprobiert, ob die Impfungen gefährlich seien.

Noch eine zweite Falschaussage wird laut Ziemer über diese Videos gestreut, die bei vielen Bewohnern verfange: Die Asylbewerber würden nur deshalb geimpft, weil man sie anschließend gleich abschieben könne.

Zweimal unter Quarantäne

Und schlussendlich zeige sich zum Teil ein mangelhaftes Gesundheitsverständnis. Bei ihm im Büro hätten bereits Schwarzafrikaner gestanden und mitgeteilt, dass sie sich keinesfalls impfen lassen würden. Denn Corona sei eine Krankheit der Weißen – sie selbst seien als nicht gefährdet.

Ziemer hofft dennoch, dass sich bald eine Lösung für die Impfungen der Bewohner finden lässt, um das Risiko eines erneuten Corona-Ausbruchs wie im November zu reduzieren. Damals waren binnen weniger Tage rund 80 Bewohner positiv getestet worden, zweimal standen ganze Häuser unter Quarantäne. „Am liebsten wäre mir Johnson und Johnson. Denn das ist nur eine einmalige Impfung.“ Bei anderen Stoffen mit zwei Impfungen werde es schwierig, auch mit Blick auf Abschiebungen oder Verteilung auf die Kommunen, den zweiten Termin zu organisieren und dabei zu gewährleisten, dass der zu Impfende auch wirklich erscheint.

Mitarbeiter teilweise schon geimpft

Zufrieden zeigt sich Ziemer mit der Impfbereitschaft des Personals. Laut ADD sind bereits 59 Mitarbeiter auf dem Windhof geimpft – auch ein Erfolg der räumlichen Nähe zum Impfzentrum. Laut Ziemer arbeiten 110 Beschäftigte in der Einrichtung – von der Verwaltung bis zum Sozialdienst. Wer unter den Mitarbeitern impfwillig sei, der wird laut ADD gemeinsam mit den Bewohnern geimpft werden.