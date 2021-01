Mehrere Notrufe sind in der Nacht von Sonntag auf Montag wegen eines Falschfahrers auf der A 62 bei der Kuseler Polizei und der Autobahnpolizei Kaiserslautern eingegangen. Die Zeugen berichteten, der VW Golf sei gegen 23.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Kusel in Richtung Trier unterwegs – allerdings auf dem Fahrstreifen, der eigentlich nach Pirmasens führt. Wenig später, berichtet die Polizei, wurde der Fahrer eines Streufahrzeugs nach der Ausfahrt Reichweiler auf den grünen Golf aufmerksam. Dessen Fahrer hatte auf dem linken Fahrstreifen angehalten. Das Streufahrzeug sicherte den Golf bis zum Eintreffen der Polizei ab, die nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen, die den Falschfahrer zwischen den Ausfahrten Glan-Münchweiler und Freisen beobachtet haben oder diesem ausweichen mussten, sollen sich mit der Autobahn Kaiserslautern in Verbindung setzen, Telefon 0631 35340.