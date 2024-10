Am vergangenen Samstag hatten sich etliche Interessierte auf dem Wochenmarkt in Waldmohr eingefunden, um an einer Veranstaltung der Polizei und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) teilzunehmen. Es sollte die Verkehrssicherheit der Räder geprüft werden sowie die Codierung dieser erfolgen, um sie ihrem Besitzer eindeutig zuordnen zu können. Die Polizei wollte außerdem rund um das Thema Einbruchschutz aufklären. Allerdings waren weder Polizei noch ADFC vor Ort anzutreffen, berichtete ein RHEINPFALZ-Leser.

Seinem Hinweis folgend konnte festgestellt werden, dass in der Pressemitteilung der Polizei ein falsches Datum genannt worden war. Nach Rückfrage bei Kai Fauss, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, stellte sich heraus, dass die Veranstaltung erst für Samstag, 19. Oktober, geplant ist und an diesem Tag auch stattfinden wird.