Von einem „schlechten Hexenstreich“ spricht die Lauterecker Polizei, nachdem Unbekannte am Ortseingang von Breitenheim einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt haben. Die Farbe lasse sich nach Angaben der Straßenmeisterei nicht problemlos lösen, die Fahrbahn müsse eventuell abgefräst werden.

Angezeigt worden ist die möglicherweise teure „Straßenkunst“ am Mittwoch. Die Beamten vermuten, dass sie in der sogenannten Hexennacht am 30. April entstanden ist, und hoffen auf Hinweise zu den Verursachern.

Die Lauterecker Dienststelle hat die Nummer 06382 9110.