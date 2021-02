Alles auf Anfang: Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein muss die Wahlbenachrichtigungen wegen eines Fehlers noch einmal an die Bürger in Grumbach rausschicken. Das hat die Verwaltung am Donnerstagabend mitgeteilt. In der ersten Version der Wahlbenachrichtigungen ist Lohnweiler als Wahllokal angegeben. Richtig wäre aber das Evangelische Gemeindehaus in Grumbach gewesen. Die Benachrichtigungen werden korrigiert und erneut an die Wahlberechtigten verschickt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass diejenigen, die bereits Briefwahlunterlagen angefordert haben, nichts tun müssen. Deren Unterlagen würden trotz des Druckfehlers automatisch dem richtigen Stimmbezirk zugeordnet.