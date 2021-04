Mutmaßliche Betrüger hatten am Donnerstag im Kreis einen schweren Stand; ihre Maschen wurden von den ausgewählten Opfern durchschaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gaben sich der oder die Täter bei einem Anruf in Breitenbach als Enkel und bei einem Anruf in Henschtal als Polizeibeamter aus. Die Betrüger versuchen während der Gespräche Vertrauen aufzubauen, um an persönliche Daten oder Geld zu kommen. In den genannten Fällen waren ihre Maschen jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die Angerufenen beendeten umgehend das Gespräch, so die Polizei weiter.