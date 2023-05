Der Polizei fiel am Dienstagnachmittag Unregelmäßigkeiten an einem abgestellten Autoanhänger in Wolfstein auf. Nach Angaben der Polizei sei am Kennzeichen eine falsche Tüv-Plakette angebracht worden. Das Kennzeichen wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen Urkundenfälschung aufgenommen.