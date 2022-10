Ein aufmerksamer Anwohner in Kusel hat die Polizei am Samstag auf die Fährte zweier Spendensammlerinnen geführt, die bei ihrer Tour keinen guten Zweck im Sinn hatten. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Duo – eine 65-Jährige und deren 34 Jahre alte Tochter – in der Straße Reiheichen von einer Streife überprüft. Die Frauen gaben an, Spenden für einen Zirkus zu sammeln, für den sie ebenfalls als Artistinnen beschäftigt seien. Die Ermittler hegten Zweifel an den Aussagen des Duos, unter anderem deshalb, weil sich Mutter und Tochter uneinig darüber waren, wie der Name des begünstigten Zirkusbetriebs lautet. Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und das bei ihnen gefundene Bargeld in dreistelliger Höhe wurde beschlagnahmt. Zeugen, die dem Duo am Samstag ebenfalls Geld gespendet haben, sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.