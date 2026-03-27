Die Polizei warnt vor falschen Spendensammlern, die im Kreis Kusel unterwegs waren. Sie berichtet von einem Vorfall am 7. März. Dabei wurden nachmittags auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Glan-Münchweiler mehrere Personen durch mutmaßliche Betrüger angesprochen.

Die Täter gaben sich als Spendensammler für einen angeblichen „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“ aus und forderten Passanten zur Unterstützung auf. Hierzu legten sie Unterschriftenlisten vor, auf denen bereits vermeintliche Spender eingetragen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei existiert ein solcher Verband jedoch nicht, sodass von einer gezielten Betrugsmasche auszugehen ist. Der gleiche Vordruck wurde bereits bei vergangenen Taten verwendet.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0631 369-14499 zu melden. Die Beamten empfehlen, bei spontanen Spendenaufrufen immer vorsichtig zu sein und die Seriosität der Organisation zu hinterfragen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen.