Wie die Polizei Lauterecken mitteilt, sind in den vergangenen Tagen wieder gehäuft betrügerische Anrufe gemeldet worden. Die unbekannten Täter riefen in Privathaushalten an und meldeten sich unter anderem auch als Polizeibeamte der Polizei in Lauterecken. Sie gaben vor, die Bürger über vermehrte Einbrüche in Meisenheim zu informieren und fragten nach, ob die Angerufenen zu den Taten Angaben gemacht werden könnten. Danach erkundigten sie sich nach Wertgegenständen, nach den wirtschaftlichen Verhältnissen und nach Bargeld im Wohnhaus.

In einem solchen Fall sei bisher kein Schaden eingetreten, berichten die Beamten. Sie warnen auch vor einer weiteren Masche, die immer häufiger vorkomme: Whatsapp-Nachrichten, bei denen sich die Täter als Tochter/Sohn oder Enkel/Urenkel der Opfer ausgeben und eine Überweisung einer höheren Bargeldsumme fordern, um einen finanziellen Engpass zu lösen.

Die Polizei ruft dazu auf, nicht auf solche Anrufe und Nachrichten einzugehen. Telefongespräche sollten umgehend beendet, Nachricht ignoriert und nicht beantwortet werden. Die Beamten betonten, dass Bürger niemals von Polizisten am Telefon nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen oder ihrem Vermögen befragt würden. Auch würde die Polizei niemals dazu auffordern, Geld oder andere Wertgegenstände auszuhändigen, oder die Überweisung einer großen Summen zu tätigen.