Telefonbetrüger sind mit ihrer Masche bei mehreren Bürgern im Landkreis am Freitag abgeblitzt. Die Anrufer, teilte die richtige Polizei mit, gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. In drei Fällen erzählten sie den Betroffenen, ein naher Verwandter sei in einen Unfall verwickelt worden und es müsse eine fünfstellige Kaution hinterlegt werden. In einem weiteren Fall war die Rede von einem Einbruch in der Nachbarschaft, und die Angerufene solle ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Die Angerufenen jedoch durchschauten die Masche, brachen die Telefonate ab und verständigten die Polizei.