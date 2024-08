Ein brennendes Auto wurde am Mittwoch, 21. August, gegen 17.45 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Daraufhin rückten die Feuerwehreinsatzkräfte Frohnhofen und Breitenbach aus. Das Auto, das auf dem Waldwirtschaftsweg zwischen Breitenbach und Dunzweiler in der Nähe der Grünschnittstelle parkte, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Brand geraten. Derzeit haben Polizei und Feuerwehr noch keine Anhaltspunkte, wie der Brand zustande kam und wie hoch der Sachschaden ist. Die Feuerwehreinsatzkräfte konnten den Brand gegen 18 Uhr unter Kontrolle bringen. Im Betrieb waren ein Lösch- und ein Kleinlösch-Fahrzeug. Der Einsatz dauerte knapp eine Stunde.