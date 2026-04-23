Mit mehreren Tritten wurde am Mittwochabend zwischen 19.20 Uhr und 20.20 Uhr der rechte Außenspiegel und die Beifahrertür eines blauen Skodas beschädigt. Das Auto war in der Saarpfalzstraße in Waldmohr abgestellt. Zum Täter liegen laut Polizei bislang keine Hinweise vor. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 0631 369-14799 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.