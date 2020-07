Durch ein Feuer im Motorraum ist am frühen Sonntagmorgen erheblicher Sachschaden an einem Auto entstanden, das kurz zuvor in der Grumbacher Oberstraße geparkt worden war. Laut Polizei steht bereits fest, dass der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz.