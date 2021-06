Am Mittwochmittag berührten sich auf der Landesstraße 372 zwischen Eßweiler und Oberweiler zwei entgegenkommende Fahrzeuge mit den Spiegeln. Ein dunkler Audi, vermutlich ein Kombi, sei dabei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und verursachte am entgegenkommenden Auto einen Schaden am Außenspiegel. Im Anschluss fuhr der Audi in Richtung Eßweiler davon. Zeugen des Vorfalls sollen sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.