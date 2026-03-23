Eine „Fahrstunde“ wurde am späten Sonntagnachmittag einer 16-Jährigen in Schönenberg-Kübelberg zum Verhängnis. Eine Polizeistreife beobachtete die junge Frau dabei, wie sie auf dem Parkplatz einer Schule in der St. Wendeler Straße auf einem Roller ihre Runden drehte. Bei der anschließenden Kontrolle gab die 16-Jährige zu, dass sie gar keinen Führerschein besitze und gerade für die anstehende Fahrprüfung üben würde. Sie musste den Motorroller stehen lassen. Die Frau muss sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. Ihre Führerscheinprüfung darf sie wohl vorerst nicht antreten.